Jaloerse dertiger krijgt celstraf voor partnergeweld “Een duivel als hij cocaïne gebruikt had”



VCT

05 november 2018

16u00 0 Maaseik G.(31) uit Maaseik is veroordeeld tot een celstraf van zes maanden en een boete van 300 euro, beiden met uitstel, voor partnergeweld. Zijn ex-vriendin getuigde dat de dertiger haar herhaaldelijk sloeg en met de haren trok. “Ze beschreef hem als ‘de duivel als hij cocaïne gebruikt had’,” benadrukte de aanklager.

De twee hadden sinds juli 2016 een relatie met elkaar maar jaloezie en druggebruik leidden vaak tot agressie. Volgens slachtoffer W. uit Opglabbeek kreeg ze herhaaldelijk klappen van G. tussen oktober 2016 en januari 2017. “Op 28 oktober 2016 nam mijnheer in de auto de gsm af van het slachtoffer om haar berichten te lezen ,” beschreef de aanklager voor de strafrechtbank in Tongeren. “Hij was extreem agressief door de cocaïne die hij genomen had. Hij sloeg haar en trok haar bij de haren. Zij vluchtte uit de auto maar hij sleurde haar terug in de auto en sloeg haar opnieuw.”

Herhaaldelijke agressie

De aanklager vorderde een celstraf van 12 maanden. Volgens haar sloeg G. zijn partner W. ook een kaakbreuk op 3 december in Houthalen na een uit de hand gelopen ruzie. Hij zou haar ook kniestoten en slagen uitgedeeld hebben op 3 januari 2017. Toch bleef ook het slachtoffer contact zoeken met de man. “Ze konden blijkbaar niet zonder en niet met elkaar”, besloot de aanklager.

Fles wodka

De advocaat van beklaagde G. nuanceerde de zaak. “Ook het milieu en het karakter van mevrouw spelen mee. Zij blijft maar contact met hem zoeken. Mijn cliënt bekent alleen de feiten van 28 oktober maar toen sloeg zij eerst met een fles wodka op zijn hoofd. Ze plaatste ook een advertentie als escorte. In dat milieu circuleert veel drank en drugs. Hij wilde dat ze uit dat milieu stapte.” De rechtbank oordeelde dat enkel de slagen van 28 oktober 2016 bewezen werden. De celstraf van zes maanden en de boete werden met uitstel onder voorwaarden opgelegd. Zo moet G. een cursus daderinzicht volgen. Hij moet ook een voorlopige schadevergoeding van 1 euro betalen aan het slachtoffer