Jaar cel voor weerspannigheid en smaad 23 februari 2018

De strafrechter in Tongeren veroordeelde een 22-jarige Maaseikenaar tot een jaar cel (deels met uitstel) en een boete van 600 euro wegens weerspannigheid en smaad aan de politie. Na een zoveelste uitbarsting van extreem partnergeweld, werd de dolgedraaide twintiger in de boeien geslagen, hetgeen hem duidelijk niet zinde. "Uw moeder is een hoer", riep hij naar één van de verbalisanten terwijl hij naar de combi spuwde. "Maak me los, anders ga ik bij IS en knal ik een kogel door je kop", voegde hij er nog aan toe. Bij de schermutseling raakten de agenten licht gewond. Daaraan is de man 650 euro schadevergoeding en 240 euro advocatenkosten verschuldigd (JEK)