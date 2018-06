Intellisol decor voor Midsummerconcert 12 juni 2018

02u43 0

Pianist, componist en songwriter Daniel Verstappen (27) geeft op 21 juni zijn Midsummerconcert bij Intellisol in Maaseik. Hij stelt die avond zijn gloednieuwe show voor aan zijn eigen ontworpen designpiano's. Zijn gloednieuwe single 'On My Mind'é, ingezongen door Anna Monaco, staat die avond in het middelpunt van deze show. "Het wordt een totaalspektakel met live muzikanten en zangeressen. Na afloop volgt er nog een receptie", zegt Verstappen. Tickets kosten 20 euro in voorverkoop, 25 euro aan de kassa. Het event vindt plaats aan het energiecentrum Intellisol op de Maastrichtersteenweg.