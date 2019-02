Innovatiegebouw aan Mosa-RT in de steigers, school zoekt naam voor nieuwbouw Marco Mariotti

14 februari 2019

15u53 0 Maaseik Het ‘innovatiegebouw’ op campus Mosa-RT in Maaseik is volop in aanbouw. Het pand waar de toekomst centraal staat zou in juni af moeten zijn.

Campus Mosa-RT aan de Weertersteenweg in Maaseik krijgt er binnenkort een gloednieuw gebouw bij. De nieuwbouw zal dienen als proeftuin voor experimenten inzake innovatie. “Onze leerlingen, leerkrachten en mensen uit het werkveld gaan op zoek naar vernieuwende projecten in een wereld die aan een hoog tempo evolueert”, klinkt het bij de directie. “We gaan voor projecten in samenwerking met de buitenwereld én nieuwe leertechnieken. Maar ook bestaande concepten blijven van belang.”

Ook het onthaal verhuist naar de nieuwbouw zodat de bezoekers zien hoe de school met de toekomst bezig is. “Die buitenwereld moet nauw betrokken worden in ons geheel, maar het is wel de bedoeling dat vooral leerlingen en leerkrachten het innovatiecentrum mee vorm geven en dat het regelmatig verandert.”

Het groene gebouw

“De groene kleur van de buitenpanelen associëren we met het duurzame karakter van dit gebouw", klinkt het nog. “Het meubilair wordt volledig door onze hout- en lasafdelingen gemaakt en ook voor de binneninrichting gaan we zelf zoveel mogelijk creatief aan de slag. Dit is een unieke gelegenheid om aan iedere bezoeker te tonen wat we kunnen.”

Een systeem van geothermie met een warmtepomp en ventilo’s zorgt voor de verwarming van het gebouw dat centraal aangestuurd kan worden. De ramen worden voorzien van screens. Voorlopig beperkt men zich als naam tot ‘het groene gebouw', maar het bestuur staat open voor andere suggesties. “We zijn nog op zoek naar een toffe naam. Ideeën mogen gemaild naar hilde.bollen@mosa-rt.be, liefst voor de deadline van 1 maart.”