Huisdokter in Maaseik bestolen MMM

13 december 2018

12u52 0 Maaseik Dieven hebben woensdagavond toegeslagen bij de dokterspraktijk aan de Maastrichtersteenweg in Maaseik.

Het was rond 19 uur tijdens het spreekuur dat de dief toesloeg. De dokter stelde vast dat er honderden euro’s was gestolen uit de dokterstas. Of de feiten gepleegd werden door deen patiënt is niet duidelijk. De politie onderzoekt de zaak.