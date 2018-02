Honderden clowns in binnenstad 13 februari 2018

03u06 0

De jaarlijkse 'Kloonjestoet' trekt vanavond door de straten van Maaseik. Alleen kleurrijke clowns zijn toegelaten. Het is ieder jaar een uniek spektakel vol creatieve vondsten. De grappige en kleurrijke optocht is vanaf 20 uur te bewonderen in het stadscentrum. Na de optocht wordt op de Markt het 'Wammes-vestje' aan een tros ballonnen de lucht in gelaten door de stads- en jeugdprins. (GBO)