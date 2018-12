Hij zou ‘opgehangen moeten worden’: schepen Haeldermans dient klacht in na haatpost op Facebook Marco Mariotti

19 december 2018

15u12 0 Maaseik Dat ze hem ‘aan de Markt in Maaseik moesten ophangen’. Schepen Gunter Haeldermans (CD&V) kon er begrijpelijkerwijs allerminst om lachen toen hij dit over zichzelf moest lezen op Facebook. “Donderdagochtend zal ik klacht indienen.”

“Ik kan veel hebben en veel naast me neerleggen, maar dit is er helemaal over.” Om maar te zeggen dat Haeldermans nog altijd onder de indruk is wanneer hij vertelt over de bagger die hij dinsdagavond op Facebook over zich heen kreeg. Bagger die er kwam tijdens een politieke discussie over een stedelijke lening van 13 miljoen euro, waar Haeldermans in ‘verzeild geraakte’ toen hij getagd werd in een reactie en hem meteen ook om meer uitleg gevraagd werd.

Een reactie later werd CD&V Maaseik slecht bestuur verweten, waarop iemand antwoordde ‘dat men ze zou moeten ophangen aan het marktplein’. “Na die reactie kreeg ik telefoontjes en berichten van mijn broer, zus, en ouders”, vertelt Haeldermans. “Zij waren allemaal écht aangedaan door wat op Facebook gezegd werd. Mensen die mij kennen, weten dat ik nooit de zware confrontatie opzoek en steeds respectvol omga met iedereen. Mensen ophangen aan de markt.. Zo’n taalgebruik, en dat onder volwassenen...”

Haeldermans haalt ook aan dat zijn eigen kinderen dergelijke dreigementen ook kunnen lezen. “Die haatcampagne is eigenlijk al van voor de verkiezingen bezig”, klinkt het. “Jongeren hebben zo al minder geloof in de hedendaagse politiek en al helemaal geen nood aan Facebookdiscussies. Politiek mag hard zijn, maar er zijn grenzen.”

Klacht

Haeldermans, die vanaf januari in de oppositie zal zitten, laat het hier evenwel niet bij. Hij stapt donderdag naar de politie. “Ik heb er om 8 uur een afspraak en ik zal zéker een klacht indienen wegens laster en eerroof.”

Open Vld

Volgens de schepen is de schrijver van de agressieve reactie gelinkt aan een aanhanger van Open Vld, de partij die de verkiezingen won. “Ze mogen dus stoppen met oppositie voeren, en al zeker op deze manier. Als dit de manier van communiceren van een toekomstige meerderheid is, hou ik mijn hart vast. In zo’n maatschappij wil ik niet dat mijn kinderen opgroeien.”

“Niet alles controleren”

Toekomstig burgemeester Johan Tollenaere (Open Vld) reageert intussen zelf ook geschrokken. “Laat het heel duidelijk zijn: dit is onaanvaardbaar”, zegt hij. “Met alle mandatarissen, bestuursleden en kandidaten van Open Vld zijn heel goede afspraken gemaakt. Zij posten dergelijke boodschappen niet. Ja, er zijn kiezers en sympathisanten die dingen zeggen en schrijven. In ons geval zijn dat er bijna vierduizend, en die mensen kunnen wij niet controleren — we hebben hen ook niets te zeggen.” Al benadrukt Tollenaere wel dat hij altijd ingrijpt wanneer hij dergelijke berichten ziet passeren op Facebook.