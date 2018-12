Gunter Haeldermans na haatdragende FB-reactie: “Hier ben ik niet goed van” Marco Mariotti

19 december 2018

15u12 0 Maaseik CD&V-er Gunter Haeldermans is niet te spreken over een reactie op Facebook van de afgelopen dagen. In een politieke discussie haalde een Maaseikenaar aan dat ze bepaalde politici ‘moesten ophangen aan het Marktplein’. “Ik wil niet dat mijn kinderen in zo’n maatschappij moeten opgroeien”, vertelt hij.

“Ik ben zwaar onder de indruk van een reactie die er kwam op een bericht waarin ik genoemd werd op sociale media", begint Haeldermans. “Ik ga altijd respectvol om met de medemens, los van kleur of overtuiging. Maar blijkbaar geldt dit niet voor iedereen.”

In een reactie op een politiek discussie haalt iemand dat ze de politici beter zouden ophangen aan de Markt. “Dat is duidelijk op mij bedoeld.” Volgens Haeldermans is de bewuste schrijver van de reactie gelinkt aan Open Vld. “Als dit de manier van communiceren is van een toekomstige meerderheid hou ik mijn hart vast. In zo’n maatschappij wil ik niet dat mijn kinderen opgroeien.” Of Haeldermans verdere stappen gaat ondernemen is nog niet duidelijk.

“Niet alles controleren”

Toekomstig burgemeester Johan Tollenaere (Open Vld) is naar eigen zeggen ook geschrokken. “Laat het heel duidelijk zijn dat dit onaanvaardbaar is. Met al de mandatarissen, bestuursleden en kandidaten van de OpenVLD waren en zijn er heel goede afspraken gemaakt. Zij posten dergelijke boodschappen niet. Ja, er zijn kiezers en sympathisanten die dingen zeggen en schrijven. Dat zijn er ons geval bijna 4.000 en daar hebben wij niets aan te zeggen en die kunnen wij niet controleren.” Volgens Tollenaere grijpt hij wel altijd in als hij dergelijke berichten ziet passeren op Facebook.