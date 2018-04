Gewonden na klap tegen boom 07 april 2018

02u49 0

Aan de Waaierhofstraat in Maaseik is donderdagavond iets voor 21 uur een ongeval gebeurd. Een 37-jarige bestuurder van een wagen miste de bocht en kwam in aanrijding met een boom. Het voertuig ging daarna over de kop. De bestuurder en passagier gingen naar het ziekenhuis voor verzorging. Het voertuig werd getakeld. (MMM)