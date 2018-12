Geseinde man trekt aandacht politie omdat hij... gordel niet draagt MMM

Maaseik Een man die zijn veiligheidsgordel niet droeg, zal zich dat wellicht stevig beklagen. Toen de politie hem tegenhield, bleek immers dat hij ook geseind stond.

Een politiepatrouille stelde dinsdagmiddag omstreeks 11.45 uur aan de Maastrichtersteenweg in Maaseik vast dat de passagier in een langsrijdende auto zijn veiligheidsgordel niet droeg. De agenten haalden de wagen naar de kant en gingen over tot een controle. Toen bleek dat die passagier ook nog eens geseind stond, al is het niet duidelijk waarvoor. Het ging om de 34-jarige S.G. Hij werd opgepakt en overgebracht naar het commissariaat.