26 december 2018

Een bevroren voorruit lag dinsdagavond in de Neeroeterenstraat in Maaseik aan de basis van een verkeersongeval. De 82-jarige N.M. reed omstreeks 20.30 uur in de richting van Neeroeteren. Maar de voorruit van haar wagen was nog niet voldoende ontdooid. De vrouw had dus een slecht zicht op de rijbaan en week af, waardoor ze botste met een tegenligger. De politie kwam ter plaatse om een pv op te stellen.