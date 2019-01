Fraude met bankkaart, 659 euro onterecht overgeschreven MMM

24 januari 2019

19u28 0 Maaseik De politie heeft een melding van fraude met een bankkaart binnengekregen.

Het slachtoffer dat aan de Koningin Astridlaan in Maaseik woont, deed de melding. Ze slaagde er in te kaar te blokkeren, maar bleek dat er al 659 euro onterecht was overgeschreven naar een vreemd rekeningnummer. De politie onderzoekt de feiten.