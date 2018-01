Filmmaker zoekt naar gangenstelsel onder Markt ROCKY GRISPEN (35) WIL DOCUMENTAIRE MAKEN OVER BOKKENRIJDERS GUNTHER BOMANS EN MARCO MARIOTTI

23 januari 2018

02u51 0 Maaseik Zijn er ondergrondse gangen onder de Markt in het centrum van Maaseik? Op die vraag wil filmmaker Rocky Grispen (35) een antwoord. Met een bodemradar scande hij gisteren de markt op zoek naar bewijzen. "Die geheime gangen werden wellicht gebruikt door de Bokkenrijders. Daar wil ik een documentaire over maken", vertelt hij.

De verhalen over roverstochten van Bokkenrijders in de 18de eeuw in onze provincie worden al eeuwen verteld. In Wellen, Bree, Bocholt, maar zéker ook Maaseik staan er nog gebouwen waar bendeleiders of slachtoffers van de Bokkenrijders woonden. Op de markt van Maaseik werden eind 1700 zelfs meer dan zestig vermeende bokkenrijders ter dood veroordeeld. Het is nu net de Markt in Maaseik die volgens documentairemaker Rocky Grispen enorm veel waarde kan hebben.





"Maaseik was enkele honderden jaren geleden een militair bastion", vertelt hij. "Er zouden hier onderaardse gangen geweest zijn, die later dus ook door de bokkenrijders werden gebruikt. Als zij op rooftocht gingen, konden ze via dat gangenstelsel snel uit de stad verdwijnen. Maar eerst moet ik dus weten of er effectief gangen zijn."





Verstoringen

De komende dagen zal Grispen met een bodemradar de ondergrond van de Markt en omgeving in kaart brengen.





"Het apparaat werkt via elektromagnetische stralen. Op de signalen zien we verstoringen in de grond. Dat kunnen leidingen zijn, maar ook holtes en gangen. Het is aan archeologen en specialisten om deze gegevens verder te analyseren."





Dat er verlaten kelders en verbindingen zijn, is geen geheim. In een aantal bestaande kelders zijn er oude deuropeningen met dichtgemetselde deur. Rocky wil weten wat daarachter schuilt en ook of er ondergrondse gangen zijn tot aan de kerk of misschien wel de Maas. "Vroeger was de Markt kleiner en lag de rooilijn anders. Er waren dus kelders onder de Markt die ook met elkaar verbonden waren en die ook dienst deden als smokkelgangen, maar omwille van privacy zijn die later dichtgemetseld", zegt vrijwilligsters Francine Beinaert van Musea Maaseik die ook rondleidingen geeft.





"Er zijn zeker oude kelders met doorsteken naar de Markt", weet burgemeester Jan Creemers (CD&V) die een kijkje kwam nemen. "Maar laten we zijn onderzoek afwachten. Ik hoop op een schitterende ontdekking."





Hoe meer, hoe beter

"Mensen die hier dichtbij de markt van Maaseik wonen en een dichtgemetselde kelder hebben, mogen me altijd contacteren via rocky@underbox.eu. Hoe meer info ik krijg, hoe beter", aldus Grispen.





Bedoeling is dat Grispen in de gangen zal filmen, en dat het deel zou uitmaken van een documentaire over de Bokkenrijders.