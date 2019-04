Familie probeert dochter meermaals bij nieuwe vriend weg te halen: rechtszaak uitgesteld naar najaar BVDH

10 april 2019

11u19 0 Maaseik Het Limburgse boerenepos rond Veerle Goyens, haar partner Benjamin en haar Maaseikse familie ziet het einde nog niet. Normaal zou de rechtbank zich woensdag buigen over de meerdere pogingen die de familie ondernam om Veerle fysiek weg te halen bij haar vriend, maar een gerechtelijke ‘kink’ duwt alles nu naar het najaar.

Het verhaal begint in december 2012, wanneer Veerle als een dief in de nacht vertrekt bij haar Maaseikse familie. Ze trekt in bij Benjamin, haar nieuwe vriend uit Sint-Truiden met wie ze een eerste kindje verwacht. Een vlucht is het haast, omdat Veerle thuis druk en een gebrek aan vrijheid ervaart.

En daar is iets van aan, want haar familie probeert Veerle op uiteenlopende manieren weer thuis te krijgen. Zo is er de poging om haar met een list in de wagen te lokken. In september worden ook de moeder (65) en broer (40) van Veerle ingeschakeld, zonder succes. Op 3 februari 2014 haalt het trio er zelfs nog een ander familielid en twee vrienden bij, maar finaal is het de vader van Veerle zelf die letterlijk klappen krijgt. Haar vriend Benjamin verkoopt hem een klap met een ijzeren staaf, waardoor de man een tijdlang in coma ligt.

Het zijn ook die laatste feiten die een hinderpaal bleken toen het vonnis woensdag opgesteld moest worden. Enerzijds moet de familie zich verantwoorden voor het belagen van Veerle, anderzijds moet Benjamin zich verantwoorden voor de klap met de ijzeren staaf. Maar omdat hij hier rechtstreeks voor gedagvaard werd door de vader van Veerle, moest die laatste 1.000 euro betalen. En dat is nog niet gebeurd. De rechtbank wil de hele zaak evenwel in één adem behandelen, en daarom schuift alles nu op naar het najaar. Vraag is of er iemand veroordeeld zal worden. Het parket vorderde eerder al strafopschorting voor de Maaseikse clan, en een veroordeling van Benjamin voor het uithalen met de stalen staaf is twijfelachtig.

Het verhaal kende overigens nog een absoluut dieptepunt dat geen deel uitmaakt van de huidige rechtszaak. Jan B., de ex-vriend van Veerle, dook plots op in Sint-Truiden en nam het koppel onder vuur. Benjamin bukte zich toevallig net op tijd, Veerle werd in haar rechterhand geraakt. Zij hield er verlammingsverschijnselen aan over en kreeg in april van vorig jaar een schadevergoeding van 266.478 euro toegekend. Jan B. werd veroordeeld tot vijftien jaar cel.