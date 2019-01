Ezel loopt weer los door Maaseik MMM

13 januari 2019

13u48 0 Maaseik De politie is zaterdagavond opgeroepen voor een ezel die losliep op de Leeuwerikstraat in Maaseik. Dat gebeurde rond 21.45 uur.

Volgens het politiebericht gaat om dezelfde ezel die vorige week ook al losliep. Het dier werd even verder in de Houtstraat in een weide geplaatst. Er zal contact worden opgenomen met de eigenaar.