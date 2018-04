Ex-werknemer wil bedrijfswagen niet teruggeven 04 april 2018

02u38 0

Op de Beukenlaan in Maaseik heeft de politie een geseind voertuig tegengehouden. De bestuurder, een man uit Maaseik, had die van zijn vorige werkgever als bedrijfswagen gekregen. Hoewel hij niet langer bij die bewuste werkgever aan de slag was, weigerde hij om de wagen terug te geven. En dus moest de politie tussenbeide komen om de wagen terug te bezorgen aan de rechtmatige eigenaar. (MMM)