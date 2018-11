Dronken buitenlanders overspoelen Maaseik Birger Vandael

11 november 2018

Politiezone Maasland heeft dit weekend heel wat overlast gehad door dronken buitenlanders. De strafste kwam uit Letland. De man in kwestie werd in de nacht van zaterdag op zondag aangetroffen in de spoedafdeling. De Let zat er op een stoel in de wachtkamer en viel er andere patiënten lastig. Hij mocht zijn roes komen uitslapen in de cel. Eerder in het weekend werd al een Brit aangetroffen op de Koningin Fabiolalaan. Rond 23.30 uur blies de 25-jarige man positief. Hij kreeg een boete en verloor zijn rijbewijs. Dat gebeurde vrijdagnacht. Later die nacht blies ook een 73-jarige man uit Nederland positief. Hij kon geen rijbewijs voorleggen en in zijn wagen lag hasj. Omdat de man de boete niet kon betalen, werd zijn voertuig getakeld.