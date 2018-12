Drie ongevallen in anderhalf uur tijd BVDH

09 december 2018

15u47 0

Politie Maasland moest zaterdagavond maar liefst drie keer notie maken van een verkeersongeval op anderhalf uur tijd. De eerste melding kwam binnen om 19.49 uur. Aan de Europalaan in Dilsen-Stokkem waren drie paaltjes aangereden. Een 77-jarige bestuurder stelde voor om het onderling te regelen.

Vier minuten later vergiste een chauffeur zich op de Breeërweg in Maaseik. De bestuurster wilde haar koppelingspedaal induwen, maar duwde de rem in. Ze kwam daardoor tot stilstand en een 38-jarige persoon uit Bree kon niet op tijd stoppen, waardoor het tot een aanrijding kwam. Om 21.25 uur was er nog een ongeval in Dilsen-Stokkem waarbij een paaltje aan de ovonde Boslaan/Rijksweg werd aangereden. Dat werd teruggeplaatst en een onderzoek werd opgestart.