Drankenliefhebber moet naar de cel BVDH

30 november 2018

Een Marokkaan (30) uit Maaseik is veroordeeld tot een celstraf van achttien maanden voor verschillende diefstallen. De beklaagde sloeg dit jaar toe op 13 april in de Delhaize van Bree, op 16 april in de Colruyt van Dilsen-Stokkem, op 17 april in de Inno nv te Hasselt, op 18 en 20 mei in de Delhaize van Maasmechelen en op 28 augustus, 4 september, 10 september, 22 september en 1 oktober in de Albert Heijn te Maaseik. De dertiger was duidelijk een drankenliefhebber. Tot zijn totale buit behoren dertien flessen wodka, 22 flessen whiskey, acht flessen champagne, vier flessen gin, drie flessen Boswandeling en een fles Glenl Found R. De man krijgt wel uitstel voor tien maanden van de opgelegde gevangenisstraf. Hij moet zijn alcoholverslaving aanpakken. Aan de Delhaize moet hij een vergoeding betalen van 656 euro.