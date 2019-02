Dierenbeul aan het werk? Vos vastgebonden met ijzerdraad aan zware steen MMM

13 februari 2019

21u15 0 Maaseik Een wandelaar heeft in Maaseik vanavond een triestige ontdekking gedaan. Een vos lag vastgebonden met ijzerdraad aan een baksteen in een rioleringsbuis. De brandweer én het Natuurhulpcentrum moesten het dier bevrijden.

Het was op de grens van Ophoven dat het diertje in het midden van een weiland lag gekneld in een buis. Hoe het dier er terecht kwam, is niet duidelijk, maar al snel bleek dat er ijzerdraad rond zijn middel hing. Aan het uiteinde van de draad hing een zware steen waardoor de vos niet weg kon.

Het Natuurhulpcentrum en de brandweer kwamen ter plaatse om het diertje te bevrijden. Dat lukte ook waarna het naar het centrum in Opglabbeek werd overgebracht. Daar wordt het momenteel verzorgd.