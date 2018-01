Dame tegen rechter: "Boetesysteem is niet correct" 02u25 0

Een vrouw die bij de politierechter in Maaseik uitleg moest geven over haar overdreven snelheid en het niet betalen van de boete, zei dat ze het financieel moeilijk heeft en dat het boetesysteem niet correct is. Volgens de vrouw moet de rechter bij de boete rekening houden met de gezinstoestand. "Een koppel of mensen met meer geld, kunnen dat allemaal sneller betalen", oordeelde de vrouw. "Die redenering klopt niet", stelde de rechter. "Dus mensen die geen geld hebben, moeten niets of minder betalen en mogen overtredingen begaan en rijke mensen moeten voor dezelfde overtreding meer betalen? Als je het financieel moeilijk hebt, zou ik in de eerste plaats rekening houden met de verkeersregels, dan moet je geen boete betalen", aldus de rechter, die op 8 januari vonnis uitspreekt. (GBO)