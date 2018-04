Celstraf voor stelende huishoudhulp 17 april 2018

02u49 0 Maaseik De strafrechter in Tongeren veroordeelde de 39-jarige Najat E. bij verstek tot 12 maanden cel en een boete van 600 euro omdat ze in minstens drie gezinnen, waar ze als huishoudhulp aan de slag was, diefstallen pleegde.

De buit ging over geldsommen tot, onder meer, een digitaal fototoestel en een draagbaar navigatieapparaat. Het zwaarste slachtoffer was een vrouw uit Maaseik die minstens 3.160 euro lichter gemaakt werd. De ontmaskerde dievegge betaalde haar reeds een gedeelte terug, maar is uiteraard ook de rest (1.460 euro) vermeerderd met 240 euro advocatenkosten verschuldigd.





De rechtbank tilde er zwaar aan dat Najat E. uit het Nederlandse Heerlen het vertrouwen schond dat ze genoot bij gezinnen waar ze zowat kind aan huis was. "Men zou wel bang zijn om een huishoudhulp binnen te halen", zei de procureur bij de behandeling van het proces. Omdat de dievegge haar kat naar de rechtbank stuurde, kon van haar geen reactie verwacht worden. Positief is wel dat ze al een slachtoffer (het enige dat zich burgerlijke partij stelde) deels vergoedde.





(JEK)