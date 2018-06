Cannabistelers riskeren 30 maanden 14 juni 2018

In de strafrechtbank van Tongeren vorderde de procureur 30 maanden cel en een boete van 6.000 euro voor vijf mannen uit Maaseik en omliggende gemeenten wegens hun aandeel bij een professionele cannabisplantage in een huurwoning waar ook diefstal van elektriciteit werd gepleegd. De procureur vroeg verder om 22.475 euro vermogensvoordeel verbeurd te verklaren. Eén van de betichten gaf verstek terwijl de andere vier hun inbreng minimaliseerden. In de meeste gevallen bewezen DNA-stalen echter alleszins hun aanwezigheid in het bewuste pand. Ze kennen op 12 juli het verdict van de rechter terwijl dan ook Infrax verneemt welke schadevergoeding wordt toegekend. (JEK)