Buurman ziet mannen op dak kruipen en kan inbraak verijdelen MMM

15 december 2018

18u22 0 Maaseik Aan de Heirweg in Maaseik is vrijdagavond rond 22.10 uur een mogelijke inbraak verijdeld. Een man zag bij de buren twee mannen op het dak kruipen. Ze sloegen op de vlucht.

De buurman zag de twee mannen via een airco unit over een plat dak kruipen. ziet twee manspersonen via een airco unit een plat dak opkruipen. Hij sloeg alarm en jaagde het duo weg. Zij vluchtten richting de Van Eycklaan.

De politie snelde ter plaatse, maar kon niemand meer aantreffen. Een patrouille controleerde de omgeving, maar tot een inbraak was het nog nergens gekomen. Van de verdachten ontbreekt nog steeds elk spoor.