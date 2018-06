Buurjongen gooit stenen naar Audi 05 juni 2018

De politie moest afgelopen zondagnamiddag tussenbeide komen in een burenruzie in de Vincent Van Goghstraat. Eén van de bewoners had vastgesteld dat er twee deuken in haar Audi TT zaten. Blijkbaar had de buurjongen van op het balkon met stenen zitten gooien. De agenten konden bemiddelen en de schadeclaim zal onderling afgehandeld worden. (MMM)