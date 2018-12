Broers slaan man invalide: voor altijd ijzeren plaatjes in gezicht VCT

03 december 2018

13u02 0 Maaseik Twee broers uit Dilsen-Stokkem, beide zware jongens met een rijk gevuld strafblad, zijn veroordeeld tot twee jaar cel omdat ze op 6 december 2016 een 38-jarige man uit Maaseik in elkaar hebben geslagen met een metalen staaf. “Hij moet daardoor voor de rest van zijn leven verder met ijzeren plaatjes in zijn gezicht,” beschreef de advocaat van de dertiger.

De aanleiding voor de zware vergeldingsactie in de woning van de dertiger in Maaseik was een discussie rond gestolen drugs. Volgens de strafrechter in Tongeren gingen de broers en hun kompaan buitensporig gewelddadig te werk. Gedreven door blinde woede die op geen enkele manier kan gerechtvaardigd worden. Eerst sloegen ze het slachtoffer met een ijzeren staaf op het hoofd. Toen het slachtoffer bewusteloos op de grond lag, bleven ze hem slaan en schoppen. De man liep zware gezichtsbreuken op, lag een week in coma en is blijvend invalide. “Dit is een trauma voor mijn cliënt,” beschreef zijn advocaat. “Hij is nog altijd bang.” De derde kompaan kreeg een celstraf van achttien maanden. De drie moeten samen een voorlopige schadevergoeding van 32.600 euro betalen aan de Maaseikenaar.