Brand? Nee, Sint-Maartensvuur BVDH

11 november 2018

Naar goede gewoonte vierden heel wat jeugdbewegingen, verenigingen en buurten zaterdagavond Sint-Maarten met een kampvuur. Niet iedereen was op de hoogte van deze traditie, waardoor de politie her en der toch verwittigd werd. Zo kreeg Politie Maasland zaterdagavond om 17.50 uur een telefoontje dat er brand was in de Spreeuwerstraat in Maaseik. Het bleek hier om een Sint-Maartensvuur te gaan. De politie van Lommel liet voor de zekerheid al weten dat de rookwolken in Lommel afkomstig waren van vergunde Sint-Maartensvuren.