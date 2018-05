Bosstraat krijgt nieuwe kasseien 30 mei 2018

02u37 0

Op maandag 4 juni start de heraanleg van de Bosstraat in Maaseik. De Bosstraat is een verkeersvrije woon- en winkelstraat in het centrum van de stad met Maaskeien als straatbedekking. Maar de toegankelijkheid laat al lange tijd te wensen over. Om het fiets- en wandelcomfort in deze straat te verhogen, worden de bestaande kasseien vervangen door een duurzame kassei met dezelfde kleur en samenstelling, maar met een gezaagd oppervlak. De heraanleg van de kasseien wordt enkel toegepast op de rijweg. Het bestaand voetpad uit blauwe hardsteen tegels en de vakken uitgevoerd in mozaïekkeien blijven behouden in hun huidige vorm. De werken zullen 15 werkdagen duren. Per dag zal de aannemer zo'n 100 m² opbreken en ervoor zorgen dat tegen het einde van de werkdag de nieuwe kasseien geplaatst zijn. (GBO)