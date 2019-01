BMW gestolen uit ondergrondse garage MMM

16 januari 2019

18u13 0 Maaseik Dieven hebben een BMW gestolen aan de Acht Meilaan in Maaseik.

Opvallend is dat de diefstal in een ondergrondse garage gebeurde. Of de garage ook was afgesloten is niet duidelijk. De politie is een onderzoek gestart.