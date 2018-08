Blauwalg in recreatieplas Heerenlaak 08 augustus 2018

De Vlaamse Milieumaatschappij heeft, na het nemen van stalen, blauwalg of cyanobacteriën aangetroffen in de recreatievijver van Heerenlaak Maaseik, aan Sporta.

Omdat de bacteriën in de recreatiezone ligt en er ernstige gezondheidsrisico's zijn bij contact met de drijflaag of bij de inname van water, heeft de burgemeester besloten om een recreatieverbod af te kondigen. Het recreatieverbod kan pas worden opgeheven indien de bloei van cyanobacteriën uit de volledige vijver verdwenen is. De wateractiviteiten zullen voorlopig verplaatst worden naar de Maasplas in Ophoven. De andere activiteiten gaan gewoon door aan de Sporta Beach Club in Heerenlaak, Maaseik. (GBO)