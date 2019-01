Bestuurder crasht, stapt uit en vlucht MMM

13 januari 2019

14u04 0 Maaseik De politie is een onderzoek gestart na een ongeval op de Breeërweg in Maaseik.

Rond 5.00 uur kreeg de politie een melding over een voertuig dat blijkbaar een ongeval had gehad. Van de bestuurder ontbrak elk spoor, maar het was wel beschadigd.

De politie liet de eigenaar van het voertuig natrekken, en die bleek in Bree te wonen. Of die ook effectief aan het stuur zat, is nog niet duidelijk. De politie onderzoekt de feiten verder.