Bestrijding eikenprocessierups van start 11 mei 2018

Woensdagochtend bij een terreincontrole in Bree en Maaseik werden er eikenprocessierupsen gevonden in het derde vervellingsstadium. Ze zaten in groepjes samen op de bladeren en takken en er was al een processie aan het rondwandelen. Vanaf de grond was de bladvraat plaatselijk te zien. "Op het einde van de tweede en in het derde stadium is de rups gevoelig voor een bacterie, wat betekent dat we de rupsen preventief kunnen behandelen", stelt gedeputeerde van Leefmilieu en Natuur Ludwig Vandenhove (sp.a). Daarvoor moet het wel twaalf uur droog en minstens vijftien graden warm zijn. "Zoals de voorgaande jaren ondersteunt de provincie Limburg de gemeenten voor de aankoop van het bacteriepreparaat, hiervoor is er 25.000 euro voorzien", zegt Vandenhove nog. "Voorlopig is er de hinder door de brandharen nog beperkt, bij de volgende vervelling zal dit veel meer zijn." (BVDH)