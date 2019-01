Bedrijventerrein Jagersborg krijgt doorstart Dirk Selis

17 januari 2019

De provincieraad legde woensdag het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) voor het regionale bedrijventerrein Jagersborg in Maaseik definitief vast. Zo komt er opnieuw wat economische zuurstof in regio Maaseik.

De behoefte aan dit uitvoeringsplan is groot, gezien de regio Maaseik en het regionale bedrijventerrein Jagersborg de voorbije jaren te maken kreeg met de sluiting van grote bedrijven. Gedeputeerde voor Ruimtelijke Ordening Inge Moors (CD&V): “De huidige stedenbouwkundige regels zetten een rem op het bedrijventerrein, zo blijkt uit het onderzoek van de Provincie Limburg samen met het stadsbestuur, de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) Limburg en de ondernemersvereniging Jagersborg Maaseik (OJM). We bekeken de mogelijkheden om extra werkgelegenheid te creëren op het bestaande regionale bedrijventerrein.”

SALK

In het kader van SALK werd sterk ingezet op de uitbreiding van bestaande regionale bedrijventerreinen en de ontwikkeling van nieuwe KMO-zones. Gedeputeerde Inge Moors (CD&V): “We maken ook werk van de optimalisatie van bestaande, verouderde of niet optimaal ontwikkelde bedrijventerreinen. Hiervoor is Jagersborg een belangrijke testcase, waarbij de aanpak na evaluatie zal doorgevoerd worden op andere bedrijventerreinen. Door de regels te versoepelen en goede afspraken te maken in een beheerscomité, kunnen we meer bedrijven toelaten en bijkomende ruimte ter beschikking te stellen, ook aan kleinere bedrijven, maar zonder open ruimte of landbouwgebied te laten verdwijnen.” Jagersborg kent immers heel wat braakliggende percelen en leegstaande gebouwen. Zo is ca. 30% of 77,5ha van het terrein onderbenut.

Leegstaande gebouwen

Gedeputeerde Inge Moors: “Op het terrein van Jagersborg gelden niet overal dezelfde voorschriften waaraan bedrijven zich dienen te houden. Dit komt omdat in het verleden voor het terrein twee ruimtelijke uitvoeringsplannen werden gemaakt: één voor lokale bedrijven en één voor regionale bedrijven. Die opdeling is achterhaald en hiermee wordt komaf gemaakt door het nieuwe RUP. Er wordt meer flexibiliteit gegeven voor een mix van lokale en regionale bedrijvigheid over het hele terrein. Hierdoor kunnen ook kleinere en lokale bedrijven makkelijker toegelaten worden, kan er een beheerscomité voorzien worden om begeleiding te geven in functie van het herinvullen van leegstaande gebouwen en percelen en kan de flexibiliteit inzake het ruimtegebruik verhoogd worden.”