Babygun om indruk te maken 15 mei 2018

De rechter in Tongeren was vrij mild voor twee 18-jarigen uit Maaseik, voor hun actie die je op zijn minst onbezonnen kan noemen. Om indruk te maken op iemand waarmee hij in onmin leefde kocht S.L. een babygun. Dat is een klein pistool met plastieken kogeltjes. Begin maart 2016 reed S.L. samen met zijn vriend T.L. naast een fietsend minderjarig meisje waaraan het wapen getoond werd. Een paar dagen later werd vanuit de auto geschoten op het meisje. T.L. kreeg opschorting van straf en zijn maat, die verstek gaf, werd veroordeeld tot twee maanden cel met uitstel. (JEK)