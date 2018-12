Anderhalve kilo vuurwerk in beslag genomen MMM

20 december 2018

14u23 0 Maaseik De politie heeft vuurwerk in beslag genomen na controle van een Nederlands voertuig. Dat gebeurden aan de Diestersteenweg in Maaseik.

Tijdens patrouille kruiste de politieploeg een verdacht Nederlands voertuig. Tijdens het keren zien de agenten hoe er voorwerpen uit de wagen worden geworpen.

De agenten gaan over tot interceptie. In de wagen wordt 1,5 kilo vuurwerk aangetroffen. De 19-jarige bestuurder wordt geverbaliseerd en het vuurwerk wordt in beslag genomen.