Agressor met BB gun en dolken 03 mei 2018

02u36 0 Maaseik Voor een man van 33 jaar uit Maaseik is 12 maanden gevorderd omdat hij een 73-jarige bewoner van het oude ziekenhuis 'Maas en Kempen' met de dood bedreigde en hem ook een slag op het hoofd toebracht. Niemand stelde zich burgerlijke partij.

De dertiger zei dat hij via Facebook een noodoproep gekregen had van een vrouw die zich in het gebouw bevond. Tot driemaal toe trachtte hij langs de achterzijde binnen te dringen, maar de derde keer vond de zeventiger het welletjes. Hij kreeg echter een BB gun tegen het hoofd gedrukt en werd met de dood bedreigd. Toen hij vluchtte, kreeg hij ook nog een klap op het achterhoofd. Vlak erna werd de agressor ingerekend. Daarbij bleek dat hij ook in het bezit was van twee dolken.





De betichte, die al residentieel opgenomen werd in Rekem en Munsterbilzen omwille van zijn drugsverslaving, verklaarde bereid te zijn zich te laten begeleiden. Onder die voorwaarde had de procureur geen bezwaar tegen een straf met probatie-uitstel.





Vonnis op 30 mei. (JEK)