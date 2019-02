Abnormaal warmtebeeld verraadt cannabisboer: dertig maanden cel DSS

27 februari 2019

16u45 0 Maaseik Een vijftigjarige Nederlander uit Maaseik, is door de strafrechter in Tongeren veroordeeld tot een gevangenisstraf van dertig maanden en een geldboete van 8.000 euro. De strafrechter sprak ook de verbeurdverklaring uit van 35.000 euro die de man met zijn plantage verdiende. Daarbovenop moet hij nog eens een schadevergoeding van 11.663 euro betalen voor de elektriciteit die hij illegaal aftapte.

De vijftiger verkeerde in oktober 2015 in financieel zwaar weer, nadat hij zijn job was kwijtgespeeld. Daarom besloot hij om in een huis op de Opoeterseweg in Maaseik met een cannabisplantage te beginnen? Hij teelde er 366 planten.

Warmtemeting

Enkele buurtbewoners tipten de politie dat er mogelijk in de oude boerderij een cannabisplantage bevond. Daarom liet de politie een helikopter een warmtemeting boven de volledige straat uitvoeren. Op de beelden was te zien dat er uit de woning van de Nederlander een abnormaal warmtebeeld kwam in vergelijking met de overige woningen in de straat. Op 3 februari 2016 deden de agenten in de woning een huiszoeking. Op de zolder vond de politie ook een kluis met daarin bijna 26.000 euro aan cash geld.