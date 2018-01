947 euro boete voor agressief rijgedrag 31 januari 2018

Een 40-jarige man uit Nederland krijgt 947 euro boete van de politierechter in Maaseik. De man negeerde in februari vorig jaar in Maaseik het politiebevel om te stoppen en lapte een aantal verkeersregels aan zijn laars. De beklaagde verklaarde aan de rechter dat hij niet door het rood gereden was. "Het verkeerslicht was juist oranje. En ik heb de zwaailichten van de politie toen wel gezien, maar ik had helemaal niet door dat het voor mij bedoeld was", verdedigde de man zich tijdens de zitting van de rechtbank. "Dat geeft je nog niet het recht om agressief en brutaal tekeer te gaan op straat en tegen de agenten", aldus de rechter. (GBO)