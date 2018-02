27-jarige moet rijstijl aanpassen 22 februari 2018

De politierechter in Maaseik heeft een 27-jarige man uit Maaseik opgeroepen om dringend zijn rijstijl aan te passen. Het is niet de eerste keer dat hij de verkeersregels aan zijn laars lapt. Bij zijn laatste overtreding in augustus vorig jaar, had de betichte te diep in het glas gekeken. De rechter sprak volgende straf uit: een boete van 1.600 euro, 300 euro aan gerechtskosten, twee maanden rijverbod, de man moet zijn rijexamen opnieuw afleggen en slagen in het psychologisch en medisch onderzoek. (GBO)