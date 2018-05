25-jarige Ann-Sofie is kandidaat-burgemeester 17 mei 2018

Open Vld Maaseik zet Ann-Sofie Custers (25) op kop van de Open Vld-lijst voor de gemeeteraadsverkiezingen. Enkele weken geleden had Johan Tollenaere zijn kandidatuur om de lijst te trekken ingetrokken omdat deze opdracht moeilijk te combineren valt met zijn nieuwe professionele taken. En dus ging Open Vld op zoek naar een vervanger. Ann-Sofie Custers is al zeven jaar lid van de liberale partij en drie jaar actief voorzitter. De advocate woont in Neeroeteren en werkt in Westerlo en is gespecialiseerd in lokale besturen. "Ik ben vereerd dat het bestuur mij massaal steunt", zegt Ann-Sofie. "Open Vld Maaseik is altijd een partij geweest die kansen biedt aan jongeren. Onze leden staan volledig achter de keuze van deze jonge talentvolle vrouw. Anne-Sofie is onze kandidaat om de nieuwe burgemeester van Maaseik te worden", zegt Frans Roosen (OCMW-raadslid).





(GBO)