2.500 euro voor Natuurpunt 09 juni 2018

Kleuterjuf Gertie Bergmans van De Beverburcht in Maaseik heeft een cheque van 2.500 euro overhandigd aan Natuurpunt afdeling Maasland. "De opbrengst van mijn boek 'Op stap met de bosjuf'", zegt Gertie. In het boek staan vijftig tochtjes door de natuur die kleuterjuffen met hun klasjes kunnen maken. Het nieuwe boek 'Op stap met de bosjuf 2' is het vervolg. (GBO)