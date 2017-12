150-tal extra parkeerplaatsen 02u40 0

Vanaf 1 januari wordt de parking pal voor en naast het oud ziekenhuis langs de Monseigneur Koningsstraat in Maaseik een betaalparking. Meteen na de verhuis van het ziekenhuis naar de nieuwbouw enkele maanden geleden, werd de hoofdparking van het leegstaand ziekenhuis afgesloten. Vroeger was de parking uitsluitend bedoeld voor patiënten, bezoekers en dokters. Met de verhuis van het ziekenhuis, maakt het stadsbestuur de grote parking nu voor iedereen beschikbaar. "Het gaat over een 150-tal extra parkeerplaatsen op wandelafstand van de Markt. Het tarief is 1 euro per uur", zo laat het stadsbestuur weten. De parking aan de achterzijde van het ziekenhuisgebouw aan de vroegere spoeddienst met slagboom, zal gebruikt worden als parking voor OCMW- en stadspersoneel. (GBO)