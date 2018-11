100 figuranten doen Duitsers afdruipen zoals in 1918 Grootse herdenking lokt zo’n 5.000 bezoekers LXB

18 november 2018

12u00 0 Maaseik In Maaseik heeft afgelopen weekend een grootse herdenking plaatsgevonden van het eind van de Groote Oorlog, meer specifiek de aftocht van ruim 100.000 Duitse soldaten die over de Maasbrug in Maaseik - nu de Pater Sangersbrug - door Nederland trokken om in Selfkant te arriveren.

‘van ontwapening tot ontwapenend’, zoals de herdenking gedoopt werd, is een samenwerking tussen drie gemeenten: Echt-Roosteren, Nederland en Selfkant,Duitsland en Maaseik zelf.

“Twee dagen lang verbroederen we met onze buren”, vertelt Myriam Giebens, Maaseiks schepen van Cultuur. “We wonen op een boogscheut van elkaar en werken al langer samen.”

De herdenking trok naar schatting zo’n 5000 bezoekers die met open mond en interesse de activiteiten volgden. Zo’n 100 acteurs kropen in de huid en kleren van Belgische, Franse, Schotse en Duitse soldaten en zorgden aan de Maas, op een plek waar destijds tonnen grind werden gewonnen, voor een levensechte re-enactment.

Bed van stro

Bezoekers konden ervaren in welke omstandigheden de soldaten toen leefden in de militaire kampen of bivakken. Iedereen weet natuurlijk dat de Eerste Wereldoorlog een loopgravenoorlog was. In Maaseik lag er één van de geallieerden pal tegenover die van de Duitsers.

De 'soldaten’, in de originele outfit van de legers uit WOI, gaven graag tekst en uitleg te geven over hun uniformen, wapens en het leven in de loopgraven. Een van hen tevens re-enactor was John Smith.

“Ik heb in de VS gediend bij de marine en ben na mijn militaire loopbaan militaire geschiedenis gaan studeren. En nu vertolk in hier een Franse soldaat. “We eten brood en drinken Franse wijn zoals de Franse soldaten dat destijds deden. We slapen ook in de loopgraven. Ik sliep op een bed van stro en heb liggen rillen van de kou.”

Rode Huzaren

Een blikvanger op de herdenking was het optreden van de Rode Huzaren, militairen te paard. Ze lieten op een apart veld zien hoe slagkrachtig de ruiters kunnen zijn.

“Ze chargeren en vallen aan in formatie”, schetste de omroeper. “Ze vallen snel aan, met paarden die getraind zijn om met kanonschoten en vuur om te gaan.”

Op de Grote Markt van Maaseik stond Natasha Harper, speciaal uit het Noord-Engelse Yorkshire. Ze zong liedjes die Britse soldaten in de loopgraven zongen.

“Zo hielden de soldaten hun moraal hoog”, weet Harper. “De liedsjes gingen over het gemis van de familie en geliefden op het thuisfront.”

Na de schermutselingen op de Markt, trok een historische stoet door de binnenstad. Ze stapten naar de Pater Sangersbrug, waar de tweedaagse waar een plechtig afsluitmoment plaatsvond met een concert. Een 3D- hart stond er symbool voor verbroedering.