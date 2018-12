“Zes miljoen extra schuld, we wisten van niks” Burgemeester in spé komt uit de lucht vallen Marco Mariotti

17 december 2018

14u00 3 Maaseik De nieuwe bestuursploeg met Johan Tollenaere (Open Vld) aan het roer, zal in 2023 meteen een openstaande lening van 6 miljoen euro moeten betalen. Open Vld komt naar eigen zeggen uit de lucht vallen. “Nooit is dit op een gemeenteraad gecommuniceerd”, zegt de burgemeester in spé.

Het gaat in werkelijkheid om twee leningen afgesloten in 2013, met een looptijd van 10 jaar voor 8,5 miljoen en 3,5 miljoen euro. Afgesloten door de vorige meerderheid. “Dus samen 11,5 miljoen euro", begint Tollenaere. “Het vorige gemeentebestuur heeft gekozen voor een ‘bulletlening’, wat zoveel zeggen dat je doorheen de aflossingsperiode enkel de intrest afbetaalt.”

Zes atletiekpistes

Met als gevolg dat er op de eindvervaldag in 2023 nog de helft van het kapitaal open staat. Zes miljoen euro, of ter vergelijking: zes grote renovatieprojecten, of zes nieuwe atletiekpistes. “Die techniek wordt toegepast als ze nog grote ontvangsten of verkopen gepland staan, maar dat is in Maaseik niét het geval en ook nergens zo gemotiveerd.”

Volgens Tollenaere heeft hij en niemand uit de oppositie ooit weet gehad van dergelijke openstaande miljoenenbedragen. “De gemeenteraad had hiervan in kennis moeten gesteld worden. Het toezicht vraagt dat trouwens al een paar jaren. De autofinancieringsmarge - de indicator voor het structureel evenwicht in een begroting - wordt zo gemanipuleerd. Je financiële situatie oogt veel positiever dan het eigenlijk is.”

Volgende generatie

In theorie gaat het om een ‘kaskrediet’ om de liquiditeit in orde te houden, maar dan wel eentje op heel lange termijn. “En gevaarlijk. We zullen over deze leningen moeten gaan heronderhandelen en ze spreiden in de tijd. Uiteraard zijn daar dan bijkomende intrestlasten aan verbonden.” Volgens Tollenaere heeft het vorige bestuur de rekening doorgeschoven naar de volgende legislatuur én dus naar de volgende generatie. “Voor ons totaal niet goed, maar we gaan zien hoe we dit kunnen opvangen.”

Bij CD&V reageerde oud-burgemeester Jan Creemers zélf. “Eerst en vooral is dit wél destijds op de gemeenteraad gecommuniceerd", vertelt Creemers. “Maar dit is nooit ons eigen idee geweest. Het was de bank die ons als gemeente adviseerde om deze soort lening aan te gaan. En daarbij. Destijds was al duidelijk dat we wél de lening konden herzien, en dan voor een spreiding konden gaan. Tollenaere doet nu alsof het compleet nieuw is, maar ook als de CD&V nog aan het roer stond, zouden we voor een spreiding gedaan. Natuurlijk is het absurd om binnen vier jaar zes miljoen euro neer te leggen.”