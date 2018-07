"Voor as overledene toon je respect" 3.000 EURO VOOR FAMILIE NA UITSTROOIING AAN HONDENHOK BIRGER VANDAEL

03 juli 2018

02u50 0 Maaseik De correctionele rechtbank van Hasselt heeft geoordeeld dat een 51-jarige vrouw uit Maaseik 3.000 euro moet betalen aan de familie van haar overleden ex-partner Johan Put. Op eigen initiatief strooide ze zijn as uit aan het hondenhok in de tuin.

Advocaat Herman Driessen toonde tijdens de behandeling van de zaak aan dat Johan en beklaagde al ruim een half jaar geen koppel meer waren. "Hij had op z'n 47ste een nieuwe vriendin en woonde met haar in Eindhoven. Daar is hij ook plots gestorven, aan een hartaanval die hij in bed kreeg. Het was voor iedereen duidelijk dat hij met zijn ex gebroken had. Met foto's van recente familiefeesten kunnen we dat duidelijk aantonen. Alleen hadden de twee nog altijd een samenlevingscontract dat niet was stopgezet omdat ze samen een zaak hadden."





Omdat de beklaagde toch een groot deel van haar leven met Johan gedeeld had, werd afgesproken dat zij de helft van de as kreeg. Ook toen ze toestemming van de familie vroeg om na de officiële uitvaart nog een extra plechtigheid te organiseren bij haar thuis, stemde de familie in. "Toen achteraf gevraagd werd om de as terug te geven, liet ze weten dat ze die had uitgestrooid in de tuin. Een zware klap voor mijn cliënten", stelde Driessen.





De rechtbank van Hasselt acht bewezen dat er inbreuken zijn gemaakt op het decreet op de begraafplaatsen en de lijkbezorging. Ze benadrukt dat er wel degelijk een afspraak was met één lid van de familie en de partner van de man dat de as deels in een urne in Maaseik mochten worden bewaard. De optie 'uit te strooien' werd echter niet aangevinkt of ingevuld,.





Signaal

De rechtbank is van oordeel dat de feiten te ernstig zijn om voor een opschorting in aanmerking te komen. Aan twee familieleden moet de vrouw 1.250 euro betalen, daar komt nog een rechtsplegingsvergoeding van 480 euro voor de twee samen bij. "De 3.000 euro kunnen natuurlijk het emotioneel leed niet vergoeden, maar daar ging het ons ook niet om. Wij wilden dat er een duidelijk signaal werd gegeven dat dit niet kan. Acht op de tien mensen wordt gecremeerd en het is een probleem dat iedereen aanbelangt. Deze zaak heeft geen winnaars, maar wel een belangrijke boodschap: voor de as van een overleden persoon hoor je respect te tonen. We zijn dan ook blij met de veroordeling", reageert Yvan, de broer van Johan.





De vrouw krijgt verder nog een boete van 1.500 euro, waarvan de helft met uitstel. Ze moet naast de schadevergoeding ook de kosten van de rechtstreekse dagvaarding betalen, begroot op 396,79 euro.