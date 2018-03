"Veel verkeersborden staan fout" 07 maart 2018

02u35 0

Maaseik





Een 69-jarige man uit Maasmechelen heeft zijn beklag gedaan bij de politierechter in Maaseik over de snelheidsborden. De man moest zich verantwoorden voor een snelheidsovertreding. Op een straat in Maasmechelen waar 50 km/uur van kracht is, werd zijn wagen geflitst aan een snelheid van 62 km/uur. "In die straat hebben altijd borden van 70 gestaan", reageerde de betichte. "Er staan veel verkeersborden grondig fout, dat men dat eerst oplost."





Volgens de rechter heeft de man al meerdere snelheidsovertredingen begaan. "En toch staan de borden fout", aldus de overtreder, die binnenkort een geldboete in de bus krijgt van zo'n 200 euro. (GBO)