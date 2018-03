"Toen ik naar kant kroop, reed hij over me heen" TACHTIGER RISKEERT TWEE JAAR CEL VOOR ZWARE VERKEERSAGRESSIE VERONIQUE COOPMANS

02u40 0 Maaseik G.C. uit Maaseik zal de dag van zijn 83ste verjaardag op 9 april 2017 niet snel vergeten. Hij riskeert een celstraf van twee jaar omdat hij die zondag de 30-jarige W.K. opzettelijk aanreed op de Rotemerlaan in Neeroeteren. W. was uit zijn rode Mini Cooper gestapt omdat de tachtiger voor hem ingereden was.

Ook de vader van slachtoffer W.K. was jarig op 9 april vorig jaar. Maar in plaats van het geplande etentje op restaurant bracht de familie van W. de verjaardag van vader door op de spoedafdeling van het ziekenhuis van Maaseik. W. werd daar binnen gebracht met een verbrijzelde heup, diverse breuken en inwendige verwondingen. Het slachtoffer verbleef tot 28 juni in de ziekenhuizen van Maaseik en Bree en is tot op de dag van vandaag volledig arbeidsongeschikt. Volgende week ondergaat hij opnieuw een operatie. Gisteren kwam de dertiger op krukken naar de rechtbank om zijn verhaal te doen.





Nog steeds pijnstillers

"Ik had dat totaal niet zien aankomen die dag", vertelde hij nog zichtbaar aangedaan. "Het gebeurde zo snel. Alles speelt zich nog elke nacht als een film af in mijn hoofd. U wilt niet weten hoeveel pijnstillers ik nog steeds moet nemen om de pijn te onderdrukken." W. beschreef hoe tachtiger G.C. die zondag voor zijn rode Mini Cooper inreed, waardoor hij de Opel Vectra ternauwernood kon ontwijken. Hij reed de Opel voorbij, stopte, stapte uit en gebaarde naar de chauffeur. Als buschauffeur bij de Lijn was W.K. al wat gewend, maar wat toen volgde, had zelfs hij niet vewacht. "Hij gaf plots gas en schepte mij op. Ik heb mij nog aan de motorkap vastgegrepen. Daarna remde hij bruusk. Ik vloog van de motorkap. Ik dacht nog, ik moet maken dat ik weg ben want als hij gas geeft, is het gedaan. Ik kroop op mijn buik naar de kant van de weg en zag de auto op mij afkomen. Ik hield een hand tegen de koplamp, mijn andere onder de bumper. In een fractie van een seconde reed hij over mij heen. Ik draaide mij om en voelde het achterwiel nog over mij heen rijden. Ik heb zo liggen schreeuwen van de pijn, dat ze het meters ver hoorden."





Niet met opzet

De openbare aanklager vorderde naast de celstraf van twee jaar ook een boete van 200 euro voor het toebrengen van opzettelijke slagen en verwondingen. Daarnaast vorderde ze de verbeurdverklaring van de Opel Vectra en een rijverbod van twee maanden. G.C. moet volgens de aanklager ook medische en psychologische proeven afleggen voor hij zijn rijbewijs terug in ontvangst mag nemen. De advocaat van de 83-jarige beklaagde vroeg om de straf aanzienlijk te verlagen. Ze pleitte dat G.C. niet opzettelijk handelde en uitgelokt werd. "Ik begrijp dat het niet fijn is als iemand met lage snelheid voor u inrijdt. Maar moet men dan boos uitstappen en zo agressief verhaal gaan halen?" Volgens haar panikeerde G.C. omdat hij zich bedreigd voelde.





Beter klappen geïncasseerd

De tachtiger verdedigde zichzelf vurig: "Ik ben bijna 84 jaar en heb al meer oude mensen gezien die zijn afgerammeld door een jonge persoon. Als hij doorgereden was, was er niets gebeurd. Hij is op mijn motorkap gesprongen en onder mijn auto gevallen. Ik vind het spijtig dat het gebeurd is. Mocht ik het herdoen, ik had beter klappen geïncasseerd." Vonnis volgt op 12 april.