"Tegen benzinepomp gereden? Ik weet het niet" 20 juni 2018

Een bestuurder moest zich bij de politierechter in Maaseik verantwoorden voor een botsing tegen een benzinepomp. "Ik weet het niet", verklaarde de man tegen de rechter.





"Wij zijn in het bezit van camerabeelden en die zijn wel duidelijk", sprak de rechter. "Had je schade aan je wagen?", vroeg de rechter.





"Dat wel, ja", aldus de beklaagde. "Van de botsing weet je niets, maar van de schade ben je wel op de hoogte. Ik denk dat we hier te maken hebben met vluchtmisdrijf." De chauffeur was zich van geen kwaad bewust. "Als je van die feiten niets meer weet, dan was je heel erg afwezig. Als je zo afwezig bent in het verkeer, dan mag je niet rijden", stelde het openbaar ministerie. Vonnis eind juni. (GBO)