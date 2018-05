"Taart en broodjes afhalen, dat is toch ook laden en lossen?" 16 mei 2018

Als je een taart of een broodje moet afhalen, parkeer je best je auto niet op een strook enkel bestemd voor laden en lossen. Een bestuurder uit Kinrooi moest zich hiervoor verantwoorden bij de politierechter in Maaseik. "Ik heb daar even gestaan om een bestelling op te halen. Taart en broodjes, dat is toch laden en lossen?", sprak de bestuurder. "Op die plaats mag je niet parkeren, dus dat mag niet", oordeelde de rechter. "De politie staat daar ook soms om broodjes af te halen", verdedigde de man zich. "Dan moet je een pv maken als ze daar staan, maar die bevoegdheid heb je niet", glimlachte de rechter, die uiteindelijk begrip toonde voor de situatie en de bestuurder een boete met uitstel gaf. De gerechtskosten van bijna 100 euro moet de man wel betalen. (GBO)