'Kandidaat-burgemeester' ziet af van lijsttrekkersschap Open Vld 27 april 2018

Johan Tollenaere van oppositiepartij Open Vld Maaseik zal geen lijsttrekker zijn bij de verkiezingen van oktober 2018. Tollenaere had de ambitie om burgemeester te worden van Maaseik, zijn partij had hem al voorgedragen als kandidaat-burgemeester. "Hij heeft een pak ervaring en wordt over de partijgrenzen heen geprezen voor zijn dossierkennis. Maaseik heeft Johan dringend nodig", zo verklaarde Open Vld Maaseik enkele maanden geleden in deze krant. Johan Tollenaere kiest nu voor meer zekerheid en zegt zijn politieke ambities vaarwel.





"Het bedrijf waar ik werk en waar ik een leidende functie heb gaat zeer binnenkort fusioneren met een ander bedrijf. Ik ga daar een belangrijke rol moeten opnemen en wil daarna nog een grotere verantwoordelijkheid dan voorheen. Als ik die belangrijke functie moet opnemen, zal ik zelfs niet meer op een lijst staan. Ik zal mijn job niet kunnen combineren met een uitvoerend politiek mandaat. Ik heb aan mijn partij gevraagd om een andere lijsttrekker en kandidaat-burgemeester te zoeken", reageert Tollenaere die wel de intentie heeft om zijn mandaat als raadslid uit te doen tot eind 2018. (GBO)